Российские пивовары стали продавать больше напитков за рубеж

С начала 2025 года Россия увеличила поставки пива за рубеж на 39 процентов год к году. О том, что российские пивовары стали экспортировать больше напитков, со ссылкой на исследование центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ сообщает РИА Новости.
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