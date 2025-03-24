Российские пивовары стали продавать больше напитков за рубеж

С начала 2025 года Россия увеличила поставки пива за рубеж на 39 процентов год к году. О том, что российские пивовары стали экспортировать больше напитков, со ссылкой на исследование центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ сообщает РИА Новости.