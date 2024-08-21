ВСУ минувшей ночью атаковали несколько регионов России. Беспрецедентная атака на Москву - несколько часов бесперебойно на столицу летят вражеские дроны.
Беспрецедентная атака БПЛА на Москву: что известно к этому часу
Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Ну что тут скажешь, когда и так всё ясно. Молчать далее себе много дороже! Однако страдает то мирное население. В ЛДНР ждали 8 лет когда мы прозреем.
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15 час.
НИ
Надежда Иванова
Вопрос:-почему мы не занимаемся Киевом,???! Москву и наших жителей можно бомбить и убивать, а мы такие душевные, не можем?
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14 час.
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