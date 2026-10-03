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Царьград

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В Самаре с торгов продадут подвал на улице Футболистов за 2,1 млн рублей

В Самаре с торгов продадут подвал на улице Футболистов за 2,1 млн рублей

В Самаре на аукцион выставлено нежилое помещение площадью 43,6 квадратного метра в подвале дома №5 на улице Футболистов, начальная цена лота — 2 миллиона 137 тысяч рублей.

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