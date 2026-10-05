В Петербурге за мошенничество с реагентами арестованы топ-менеджеры

Генеральный директор АО «Коломяжское» и руководители ещё одной компании заключены под стражу по подозрению в поставках некачественной дорожной соли в Петербурге с сентября 2025 года по март 2026 года, что нанесло ущерб не менее чем на миллион рублей.
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