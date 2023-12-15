Орловское правительство опубликовало номера телефонов для обращений по вопросам расчистки дорог от снега

Коммунальные службы Орловской области продолжают активную работу по расчистке дорог от снега. Как сообщил руководитель Департамента дорожного хозяйства Алексей Субботин, в регионе мобилизована вся необходимая техника, а это 483 единицы.
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