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Рианна в шубе и без парика на презентации средств для волос

Рианна в шубе и без парика на презентации средств для волос

Рианна, которая на днях появилась на публике в вирусной футболке "Я на пенсии", показала свои натуральные волосы.

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