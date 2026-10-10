Беспилотники повредили мост под Ростовом: задержаны 25 поездов

Повреждение разводного железнодорожного моста на перегоне Ростов — Батайск после атаки беспилотников остановило движение 25 пассажирских составов, включая поезда № 35 Адлер — Санкт-Петербург, № 122 Санкт-Петербург — Новороссийск и № 252 Санкт-Петербург — Владикавказ.
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