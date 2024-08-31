ЦБ объявил о расширении пилота цифрового рубля

Банк России объявил, что с 1 сентября начнется второй этап пилота цифрового рубля. К нему присоединятся около 10 тысяч новых участников и расширится функционал операций: добавятся переводы между юридическими лицами и оплата по динамическому QR-коду.
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