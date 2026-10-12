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Царьград

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Сильный ливень и временное затишье: когда в Санкт-Петербурге перестанут идти дожди

Сильный ливень и временное затишье: когда в Санкт-Петербурге перестанут идти дожди

Согласно предварительному прогнозу погоды, дождь ещё сохранится во вторник. Однако потом в Питере будет "затишье", следующие осадки разразятся лишь в ночь субботы-воскресенья.

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