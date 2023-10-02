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КДК не будет рассматривать слова президента «Урала» о судьях матча с «Ростовом»: «Не попадают под юрисдикцию. Комитет по этике может рассмотреть»

КДК не будет рассматривать слова президента «Урала» о судьях матча с «Ростовом»: «Не попадают под юрисдикцию. Комитет по этике может рассмотреть»

После матча 10-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (2:2) Григорий Иванов назвал судейство «говном», а также призвал «взять и утопить всех судей».

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