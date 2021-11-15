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Букмекеры оценили шансы сборной России отобраться на ЧМ-2022 через стыковые матчи. Прогноз невеселый

Букмекеры оценили шансы сборной России отобраться на ЧМ-2022 через стыковые матчи. Прогноз невеселый

В заключительном туре группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России проиграла команде Хорватии (0:1) и попала в стыковые матчи, заняв второе место в группе H.

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