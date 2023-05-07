Кедми: США сейчас в истерике – РФ запустила для них обратный отсчет на Украине

Военно-политический эксперт Яков Кедми в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» объяснил, почему США бьются в истерике из-за того, что Россия запустила для них «обратный отсчет на Украине».
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