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Турция – Португалия: прямая трансляция матча чемпионата Европы по футболу в Казахстане

Турция – Португалия: прямая трансляция матча чемпионата Европы по футболу в Казахстане

22 июня лидеры группы F Турция и Португалия встречаются на самой большой арене Европы в Дортмунде. Вместе с чемпионатом Европы разгоняется и розыгрыш 150 миллионов тенге от FONBET.

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