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Экс-премьер Британии Джонсон займётся лоббированием интересов Киева в США

Экс-премьер Британии Джонсон займётся лоббированием интересов Киева в США

Политик объявил о намерении стать "международным посланником" Украины.Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон переехал в США, где намерен стать "международным посланником" Украины и лоббировать интересы киевского режима в Вашингтоне.

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