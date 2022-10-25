Политик объявил о намерении стать "международным посланником" Украины.Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон переехал в США, где намерен стать "международным посланником" Украины и лоббировать интересы киевского режима в Вашингтоне.
Политик объявил о намерении стать "международным посланником" Украины.Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон переехал в США, где намерен стать "международным посланником" Украины и лоббировать интересы киевского режима в Вашингтоне.
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