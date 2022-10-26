МИД РФ: Выступление представителя США в ООН подтвердило опасения России о подготовленном сценарии с «грязной бомбой»

Подготавливаемая Киевом провокация с "грязной" ядерной бомбой проходит с полного одобрения Запада, сценарий дальнейшего обвинения России в якобы применении тактического ядерного оружия явно написан западными кураторами режима Зеленского.
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