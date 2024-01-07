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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отец Акинфеева рассказал, что отвести Игоря в школу ЦСКА ему предложили в бане

Отец Акинфеева рассказал, что отвести Игоря в школу ЦСКА ему предложили в бане

«Мы каждую пятницу у нас здесь, в совхозе, парились. И вот как-то, попарившись, сидели в предбаннике, и один знакомый мне говорит: «Ты знаешь, я иду с работы в восемь вечера и на площадке вижу мальчика, метр ростом.

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