Отец Акинфеева рассказал, что отвести Игоря в школу ЦСКА ему предложили в бане

«Мы каждую пятницу у нас здесь, в совхозе, парились. И вот как-то, попарившись, сидели в предбаннике, и один знакомый мне говорит: «Ты знаешь, я иду с работы в восемь вечера и на площадке вижу мальчика, метр ростом.