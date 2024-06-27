Введен запрет на продажу пива в кафе и барах в многоквартирных домах после 22:00

На Южном Урале стали еще строже в вопросе контроля за продажей алкоголя. Законодательное собрание Челябинской области приняло законопроект, который ужесточает требования к розничной продаже пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в ресторанах, барах, кафе и буфетах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.