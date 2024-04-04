Григорий Новак: «Голосование по почте должно быть протестировано и внедрено на начальном этапе без юридических последствий»

Голосование по почте должно быть сначала протестировано и внедрено на первом этапе, без юридических последствий, и только на следующих выборах или после одних выборов оно должно быть полностью рассмотрено.
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