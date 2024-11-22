❗️🇺🇦 На данных кадрах людоловы из территориальных центров коррупции (ТЦК) Волынской области, город Луцк! ➖Выполняя план просроченного президента страны по набору "добровольцев", они похищают молодое и работоспособное население страны, при этом под угрозами заставляют подписать документы о прохождении ВЛК (и другие документы, где жертвы добровольно-принудительно подписывают свое согласие на все), а в ночи вывозят в мясные подразделения☠️ #Украина #Луцк #ТЦК #ВСУ.