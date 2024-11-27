Тарифы резко вырастут в 2025 году. В Алтайском крае повышение будет "максимальным"

В крае уровень повышения тарифов, как планируется, почти в два раза выше, в чем в Республике Алтай В Алтайском крае с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ вырастут на 15,5% - это почти самый высокий показатель среди регионов Сибири, сообщает "Сибирский экспресс" со ссылкой на портал нормативных актов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии