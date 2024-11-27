Тарифы резко вырастут в 2025 году. В Алтайском крае повышение будет "максимальным"

В крае уровень повышения тарифов, как планируется, почти в два раза выше, в чем в Республике Алтай В Алтайском крае с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ вырастут на 15,5% - это почти самый высокий показатель среди регионов Сибири, сообщает "Сибирский экспресс" со ссылкой на портал нормативных актов.