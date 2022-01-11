mkset

200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Сыромятников
    Как жалко! Верно? Побольше бы таких отъездов! Некоторых "звездунов" почему не взял?Рэпер Face из Уфы...
  • Анатолий Полтар
    mkset не мог умолчать об этой важной информации. Скорее всего это была глупая попытка увеличить число своих подписчик...В семье не без ар...
  • Николай Зайчиков
    Лет 8-10 назад обращался в приемную ЕР по поводу двойных квитанций от управляющих компаний , результат от них ноль.«Единая Россия» п...

В Уфе процент вакцинации от COVID-19 составляет 93%

В Уфе процент вакцинации от COVID-19 составляет 93%

На оперативном совещании в мэрии Уфы Сергей Греков сообщил процент вакцинированных жителей в городе. Так, всего от COVID-19 привито 93% жителей, однако сити-менеджер отметил, что за новогодние праздники темпы вакцинации значительно снизились.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх