В Уфе процент вакцинации от COVID-19 составляет 93%

На оперативном совещании в мэрии Уфы Сергей Греков сообщил процент вакцинированных жителей в городе. Так, всего от COVID-19 привито 93% жителей, однако сити-менеджер отметил, что за новогодние праздники темпы вакцинации значительно снизились.
На оперативном совещании в мэрии Уфы Сергей Греков сообщил процент вакцинированных жителей в городе. Так, всего от COVID-19 привито 93% жителей, однако сити-менеджер отметил, что за новогодние праздники темпы вакцинации значительно снизились.
Свежие комментарии