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Заур Тедеев: «Не слежу за «Краснодаром», но будет приятно, если «Акрон» первым обыграет его в сезоне РПЛ» 

Сегодня тольяттинцы примут «быков» в 9-м туре Мир РПЛ. Только «Краснодар» и «Зенит» еще не проигрывали в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

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