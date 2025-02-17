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Петербургский дневник

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Риелтор Велихов объяснил, чем опасна покупка жилья в рассрочку

Риелтор Велихов объяснил, чем опасна покупка жилья в рассрочку

На этот способ россияне переходят вместо классической ипотеки Банк России зафиксировал резкий рост продаж жилья в рассрочку вместо классической ипотеки.

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