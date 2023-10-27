Петербуржцам рассказали, куда жаловаться на плохую уборку

Так, например, на мусор и грязь во дворах необходимо жаловаться в районные Жилищные агентства. Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин во время прямой линии рассказал петербуржцам, куда они могут пожаловаться на плохую уборку.
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