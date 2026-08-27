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Титановый корпус, 290 дней на одной зарядке, регистрация ЧСС, SpO2 и ЭКГ, спутниковая связь и GPS. Флагманские умные часы Garmin Fenix 9 Pro уже можно заказать

Титановый корпус, 290 дней на одной зарядке, регистрация ЧСС, SpO2 и ЭКГ, спутниковая связь и GPS. Флагманские умные часы Garmin Fenix 9 Pro уже можно заказать

Стоимость Fenix 9 Pro в Китае начинается с 8680 юаней Сегодня, 27 августа, открывается прием предварительных заказов на умные часы Garmin Fenix ​​9 Pro, которые стоят в Китае от 8680 юаней, а на мировом рынке от 1100 долларов.

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