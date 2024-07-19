Врач Романенко: острая боль в груди и холодный пот могут быть признаками инфаркта миокарда

При возникновении острой боли в грудной клетке необходимо исключить опасные для жизни состояния. Это могут быть инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, спонтанный пневмоторакс и аневризма аорты, рассказала кардиолог Татьяна Романенко в беседе с радиостанцией Sputnik.