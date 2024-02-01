Передача Мухамадуллина не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Анахаймом»

Шакир Мухамадуллин набрал первое в карьере очко в НХЛ, но это не спасло его команду от поражения. Ранним утром 1 февраля в Анахайме (штат Калифорния, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс».