"Устроить бойню". На Алтае приняли спорный закон о маркировке и умерщвлении собак

Теперь всех собак нужно будет регистрировать, а агрессивных разрешат убивать Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания на сессии 2 октября приняли закон "О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными на территории Алтайского края".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии