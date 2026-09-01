Топливо пониженных стандартов вернули на АЗС. Теперь официально

В России временно ослабили экологические требования к моторному топливу.С 1 сентября 2026 года и вплоть до конца июня 2027-го автозаправки страны получили право торговать наряду с К5 бензином и дизелем более низких стандартов – от К2, К3, К4 (часто ошибочно говорят Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5).