Топливо пониженных стандартов вернули на АЗС. Теперь официально

В России временно ослабили экологические требования к моторному топливу.С 1 сентября 2026 года и вплоть до конца июня 2027-го автозаправки страны получили право торговать наряду с К5 бензином и дизелем более низких стандартов – от К2, К3, К4 (часто ошибочно говорят Евро-2, Евро-3, Евро-4, Евро-5).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Долю иностранных ...
- АУ Названы цены на н...
- АУ От Выборга до Вла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым