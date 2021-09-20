Вводная лекция для сотрудников спецслужб. В. Багдасарян

В гостях у Дмитрия Перетолчина доктор исторических наук, профессор Вардан Багдасарян с лекцией о «мягкой силе» — силе, которая играет ключевую роль в международных отношениях, влияя напрямую или косвенно на мировую политику и деловые связи.