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Вводная лекция для сотрудников спецслужб. В. Багдасарян

Вводная лекция для сотрудников спецслужб. В. Багдасарян

В гостях у Дмитрия Перетолчина доктор исторических наук, профессор Вардан Багдасарян с лекцией о «мягкой силе» — силе, которая играет ключевую роль в международных отношениях, влияя напрямую или косвенно на мировую политику и деловые связи.

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