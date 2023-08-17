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На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту

На «Игора Драйв» прошел 3-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту

Победителем стала команда «Driftinder red M». А в индивидуальных заездах выиграл Александр Лисовенко из Севастополя.

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