Ученые: прививки против инфекций могут предотвратить болезнь Альцгеймера

Новое исследование показало, что вакцинация взрослых людей против таких заболеваний как столбняк, дифтерия, опоясывающий лишай и пневмококковая инфекция, может снизить риск развития болезни Альцгеймера на 25-35 %.
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