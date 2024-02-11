История о том, как нефтяной кризис на десять лет заморозил развитие новой ветви американской автопромышленности и спас Chrysler

Сегодня принято считать, что популярность минивэнов, захлестнувших Европу в конце прошлого века, была обусловлена однообъемным Renault Espace, дебютировавшим в 1984 году, а в США родоначальником этого класса был Chrysler Корпорация.
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