На Западе больше не воспринимают Россию и Китай в качестве главных угроз безопасности

МЮНХЕН (ИА Реалист). Китай и Россия сейчас считаются меньшей угрозой для населения стран Запада, чем год назад, поскольку общественное беспокойство сосредоточено на таких рисках, как массовая миграция и радикальный ислам, говорится в новом исследовании Munich Security Index 2024.
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