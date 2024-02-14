На Западе больше не воспринимают Россию и Китай в качестве главных угроз безопасности

МЮНХЕН (ИА Реалист). Китай и Россия сейчас считаются меньшей угрозой для населения стран Запада, чем год назад, поскольку общественное беспокойство сосредоточено на таких рисках, как массовая миграция и радикальный ислам, говорится в новом исследовании Munich Security Index 2024.