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😇Чудотворную Донскую икону Божией Матери встретили в соборе Александра Невского

😇Чудотворную Донскую икону Божией Матери встретили в соборе Александра Невского Святой образ прибыл из Богородице-Рождественского кафедрального собора, который находится в Ростове-на-Дону.

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