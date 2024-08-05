Обострение между Ираном и Израилем привело к падению азиатских бирж

Во время утренних торгов на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) произошел обвал котировок.Во время утренних торгов на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) произошел обвал фондовых индексов ряд крупных технологических компаний.
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