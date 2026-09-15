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Chiefs, 'spectacular' Kenneth Walker steamroll Broncos in 2026 debut

Kenneth Walker erupted for 191 yards from scrimmage and two scores in what coach Andy Reid called a "spectacular" Kansas City Chiefs debut.

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