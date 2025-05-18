Патрушев: Балтийский флот РФ пресекает провокации ВМС недружественных стран

Балтийский флот (БФ) России пресекает провокации, осуществляемые военно-морскими силами (ВМС) недружественных стран, заявил помощник российского президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
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