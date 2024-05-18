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Власти США сообщили о «субкритическом эксперименте» на ядерном полигоне

Власти США сообщили о «субкритическом эксперименте» на ядерном полигоне

США провели очередной «субкритический эксперимент» в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов, сообщило американское Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики на своем сайте.

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