Блинкен сообщил, что США и ЕС примут меры в отношении Грузии

США и Евросоюз намерены принять меры в отношении Грузии из-за принятого парламентом республики закона о прозрачности иностранного влияния, заявил госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.
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