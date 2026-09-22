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АЛУФЬЕВО

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Расследование пожара на Алтуфьевском шоссе контролирует прокуратура

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара на Алтуфьевском шоссе. По предварительным данным, утром в понедельник в квартире жилого дома произошел пожар.

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