Расследование пожара на Алтуфьевском шоссе контролирует прокуратура

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара на Алтуфьевском шоссе. По предварительным данным, утром в понедельник в квартире жилого дома произошел пожар.
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