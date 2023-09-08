ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Пашинян пошел ва-банк, но забыл про "козырь" Путина: никто не пустит Армению в НАТО

Пашинян пошел ва-банк, но забыл про "козырь" Путина: никто не пустит Армению в НАТО

Армения бурлит, Пашинян ликует, его цель – втащить страну в НАТО и поссорить с Россией – близится к завершению, но… Никогда не надо расслабляться, имея дело с Путиным! Тот туз в рукаве, который припас Владимир Владимирович – способен один побить целую НАТОвскую колоду карт! Но давайте обо всём по порядку… Армянские власти начинают уже открыто хватать, сажать и «прессовать» людей с пророссийскими взглядами, которые считают, что Москва и Ереван должны дружить.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Дай   БОГ ,  дай  БОГ ....!!!
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10 час.
Секушин Леонид
Интересно, а как америкосы попадут в Армению? Она граничит с Грузией, Азербайджаном, Ираном и Турцией и прямого выхода к морю у неё нет. Значит, только по воздуху или по земле. Кто будет пропускать вооружённых пиндосов через свою территорию? Иран? Азербайджан и Турция, от которых армяне  просят защиту у пиндосов? Грузины? А им это надо? Так что, что - то тут не чисто!
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9 час.
АБ
Александр Балушкин
Забыл Пашинян про резню турками армянского народа, а теперь сам ведёт в объятия к турками, халипят уничтожит эту древнюю нацию. Народ молчит, значит им так надо. А Карабах это предлог. Территорию Азербайджана не раскрывай свой рот.
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8 час.

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