Пашинян пошел ва-банк, но забыл про "козырь" Путина: никто не пустит Армению в НАТО

Секушин Леонид

Интересно, а как америкосы попадут в Армению? Она граничит с Грузией, Азербайджаном, Ираном и Турцией и прямого выхода к морю у неё нет. Значит, только по воздуху или по земле. Кто будет пропускать вооружённых пиндосов через свою территорию? Иран? Азербайджан и Турция, от которых армяне просят защиту у пиндосов? Грузины? А им это надо? Так что, что - то тут не чисто!