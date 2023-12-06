В Алтайском крае введут режим повышенной готовности из-за непогоды

Как рассказал Томенко, в ближайшие дни ожидаются снег с дождем, ветер, повсеместный гололед, плюсовая температура воздуха днем и последующее резкое похолодание В Алтайском крае введут режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий.
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