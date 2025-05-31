Депутат Думы ответил на слова схиигумена РПЦ об угрозе «армии вторжения» мусульман Евгения КомароваВ общественно-политическом пространстве вновь вспыхнули споры после появления высказываний священнослужителя РПЦ, схиигумена Гавриила.
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