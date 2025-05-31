Депутат Думы ответил на слова схиигумена РПЦ об угрозе «армии вторжения» мусульман

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Комментарии
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ЮК
Юрий Капустин
Она призывает задуматься об окуации России мусульманами ... НО похоже не кто не хочет думать о будущей России ..
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