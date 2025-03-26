SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

532 подписчика

Муж Юлии Липницкой показал редкие кадры с их сыном Арсением

Муж Юлии Липницкой показал редкие кадры с их сыном Арсением

Тренер и хореограф Дмитрий Михайлов, который в октябре прошлого года неожиданно сообщил, что они с фигуристкой Юлией Липницкой поженились и стали родителями, показал редкие кадры с полугодовалым сыном Арсением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх