Муж Юлии Липницкой показал редкие кадры с их сыном Арсением

Тренер и хореограф Дмитрий Михайлов, который в октябре прошлого года неожиданно сообщил, что они с фигуристкой Юлией Липницкой поженились и стали родителями, показал редкие кадры с полугодовалым сыном Арсением.
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