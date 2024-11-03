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Царьград

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ВС России освободили село Вишнёвое: Силовики объяснили важность этого события

ВС России освободили село Вишнёвое: Силовики объяснили важность этого события

Освобождение Вишнёвого способно приблизить окружение Покровска, как уверены в силовых структурахВ очередной сводке Министерства обороны России сказано, что солдаты взяли под свой контроль населённый пункт Вишнёвое в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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