В ДФО арестованы обвиняемые в поджоге, из-за которого сгорели 22 машины

Во Владивостоке арестованы трое фигурантов дела о поджоге автомобиля, ставшем причиной пожара, который уничтожил более двух десятков машин на одной из автостоянок города, сообщает Telegram-канал прокуратуры Приморского края.
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