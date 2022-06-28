В Магаданской области полицейские в торжественной обстановке вручили паспорт гражданина Российской Федерации 96-летней пенсионерке

В Магаданской области полицейские в торжественной обстановке вручили паспорт гражданина Российской Федерации 96-летней пенсионерке

Сотрудники ОМВД России по Тенькинскому району вручили паспорт гражданина Российской Федерации 96-летней жительнице посёлка Усть - Омчуг.

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