Алена Булгакова проверит, как проходит досрочное голосование в Курской области

КУРСК, 30 августа, ФедералПресс. Член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова провела пресс-брифинг в Курске, куда прибыла для проверки организации досрочного голосования, которое началось 28 августа.
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