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Новости Липецка

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Школьники Липецка отдохнут на осенних каникулах 12 дней

Школьники Липецка отдохнут на осенних каникулах 12 дней

Фактически отдых для липецких школьников продлится 12 дней: с выходных 24-25 октября до 4 ноября, когда отмечается День народного единства.

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